Peso mexicano extiende avance ante el dólar por apuestas de más recortes de tasa en EU

El peso mexicano se aprecia ante el dólar por segunda sesión consecutiva este jueves. La divisa local avanza beneficiada por un debilitamiento generalizado del billete verde, en medio de apuestas de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa el resto del año.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.3916 unidades por dólar. Contra el cierre oficial de 18.4723 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 8.07 centavos, que son equivalentes a 0.44 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango con un máximo de 18.5156 unidades y un nivel mínimo de 18.4351. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas referencia, pierde 0.08% a 98.59 unidades.

Los comentarios más recientes de funcionarios de la Reserva Federal, incluidos los de Jerome Powell, el presidente del banco central, han apoyado las apuestas por más recortes a la tasa referencia en Estados Unidos en lo que resta del año ante la debilidad en el empleo.

Por otra parte, los operadores siguen atentos a las tensiones comerciales. El gobernador de la Fed Stephen Miran dijo que el crecimiento económico estadounidense el próximo año podría depender de si los riesgos sobre el comercio entre EU y China se materializan o no.

"Hoy, el peso mexicano es favorecido por el retroceso del dólar en el mercado, mientras los operadores centran su atención en un posible escalamiento de las disrupciones comerciales a escala mundial", destacaron en un reporte los analistas de Monex Grupo Financiero.

"Esperamos que la recuperación (del peso mexicano) continúe, el rompimiento a la baja de la zona de soporte ubicada en 18.40 pesos establecerá una señal favorable. En este sentido, el siguiente nivel clave que enfrentaría está en 18.30", dijo Grupo Financiero Banorte.