Peso mexicano se aprecia contra el dólar ante apuestas de más recortes a la tasa de la Fed

El peso mexicano se aprecia contra el dólar en la sesión de media semana. La divisa local gana terreno por un retroceso del billete verde, después de que los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, apoyaron ayer la apuesta de recortes de tasas.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.4545 unidades por dólar. Contra un cierre oficial de 18.5064 unidades ayer, con el dato del Banco de México (Banxico), el movimiento significa para la moneda una ganancia de 5.19 centavos, equivalentes a 0.28 por ciento.

El precio se mueve en un rango con un máximo de 18.5076 unidades y un nivel mínimo de 18.4351. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis moneda de referencia, pierde 0.20% a un nivel de 98.86 unidades.

Jerome Powell dejó la puerta abierta a más recortes a la tasa de referencia de la Fed, al decir que el mercado laboral está sumido en un estancamiento con escasa contratación y despidos. Añadió que el banco central seguirá atento a los datos económicos reunión por reunión.

Los inversionistas también siguen evaluando las noticias sobre nuevas tensiones entre China y Estados Unidos, después de que el gigante asiático sancionó a una empresa coreana que está relacionada con Estados Unidos, y de que ambos países elevaron sus tarifas portuarias.

"El peso es favorecido por la debilidad del billete estadounidense, mientras que los operadores continúan evaluando el progreso de las tensiones arancelarias entre China y Estados Unidos y las expectativas de flexibilización monetaria de la Fed", destacó Monex Grupo Financiero.

Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse con su par chino, Xi Jinping, y se está buscando un encuentro. Durante el día se espera que funcionarios del banco central participen en encuentros públicos.