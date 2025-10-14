Peso mexicano cae contra el dólar tras nuevas señales de tensión entre EU y China

El peso mexicano se deprecia frente al dólar la mañana de este martes. La divisa local cae arrastrada por nuevas señales de tensión en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que golpeaban el apetito de los operadores por los activos de riesgo.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5292 unidades por dólar. Contra un cierre de 18.4691 unidades ayer, con el dato oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para el peso una ganancia de 6.01 centavos, equivalentes a 0.33 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 18.6291 unidades y un nivel mínimo de 18.4473. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con una cesta de seis monedas, sube 0.08% a 99.19.

China anunció el martes sanciones contra cinco filiales estadounidenses del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean. Aumentando la tensión, Estados Unidos y China comenzarán a cobrar tasas portuarias adicionales a las empresas de transporte marítimo.

"Hoy, el peso mexicano es afectado por el escalamiento de las tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo, después de que China anunció sanciones a algunas transacciones marítimas de Estados Unidos", dijo Monex Grupo Financiero.

El mercado también está a la espera de un discurso más tarde en el día del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el contexto del cierre del gobierno federal estadounidense, que mantiene aplazada la publicación de información económica relevante.