Peso mexicano se deprecia contra el dólar por señales de tensión entre EU y China

El peso mexicano se depreció contra el dólar en las operaciones de este martes. Señales de tensión comercial entre Estados Unidos y China generaron preocupación en un mercado que se concentró también en un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 18.5064 unidades por dólar. Frente a un cierre de 18.4691 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una caída de 3.73 centavos, que son equivalentes a 0.20 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.6291 unidades y un nivel mínimo de 18.4473. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas referencia, caía 0.20% al nivel de 99.07 puntos.

China y Estados Unidos iniciaron hoy el cobro de tasas portuarias adicionales a empresas de transporte marítimo que mueven todo tipo de productos. Además, China anunció sanciones a cinco filiales del constructor naval surcoreano Hanwha Ocean vinculadas a Estados Unidos.

En cuanto al discurso del Powell, el banquero central dijo en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía Empresarial que los responsables de política monetaria adoptarán un enfoque "reunión por reunión" para cualquier nuevo recorte a la tasa de interés referencia.

Llegando ya a 14 días del cierre de gobierno federal estadounidense, los inversionistas siguen esperan señales que den más claridad al mercado, pues datos mensuales de empleo han sido aplazados por casi tres semanas. Mañana se esperan cifras estadounidenses de inflación.