El petróleo sube impulsado por una perspectiva de sanciones contra Rusia

Los precios del petróleo subieron el viernes ante la perspectiva de una contracción de la oferta en caso de sanciones estadounidenses y europeas contra Rusia.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre aumentó un 0.93%, a 66.99 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en octubre, ganó un 0.51%, a 62.69 dólares.

"El mercado está nervioso debido (...) a la posibilidad de un refuerzo de las sanciones contra el petróleo ruso", declaró John Kilduff, de Again Capital.

Moscú es el segundo exportador mundial de crudo, y el petróleo ruso es el arma privilegiada por el presidente estadounidense para empujar al Kremlin a negociar un acuerdo en Ucrania.

Consultado sobre cómo serían las medidas contra Rusia, Donald Trump dijo el viernes que consistirían en "golpearlos duramente con sanciones contra los bancos y también con respecto al petróleo y los aranceles".

"Corremos el riesgo de perder barriles rusos", explicó Kilduff.

Sin embargo, "los fundamentos favorecen una disminución de los precios", matiza el analista, tanto por la "actividad económica" como por las "perspectivas de oferta y demanda".

El debilitamiento del mercado laboral estadounidense "impacta directamente en la demanda de gasolina", señaló.