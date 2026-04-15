Petróleo sube más de 1% por persistentes restricciones al tráfico marítimo en estrecho de Ormuz

Los ⁠precios del petróleo subían más de un 1% debido a que ⁠el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz sigue restringido, contrarrestando las expectativas de una reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin a ⁠la guerra en Oriente Medio.

Cuarenta y cinco días después de que la Guardia Revolucionaria de Irán declaró el estrecho cerrado, bloqueando de facto cerca del 20% de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, el tránsito sigue siendo incierto pese a un alto el fuego de dos semanas.

El tráfico es solo una fracción de los más de 130 cruces diarios prebélicos, según dijeron fuentes el martes.

Los futuros del crudo Brent ganaban 1.3 dólares, o 1.4%, a 96.09 dólares por barril, tras caer un 4.6% en la víspera. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) mejoraba 1.01 dólares, o un 1.1%, a 92.29 dólares, después de desplomarse un 7.9% en la sesión anterior.

Los índices bursátiles repuntaron el martes ante el creciente optimismo sobre las perspectivas de una resolución del conflicto, y el índice S&P 500 se situó cerca de su máximo histórico de cierre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las conversaciones de paz con Teherán podrían reanudarse esta semana, tras haber concluido el fin de semana sin acuerdos.

Sin ⁠embargo, Washington también ha impuesto un bloqueo al transporte ⁠marítimo que sale de los ⁠puertos iraníes, lo que, según informó el miércoles su ejército, ha paralizado por completo el comercio ⁠que entra y sale del país por mar.

"El optimismo que se había avivado con la esperanza de que nuevas conversaciones pudieran poner fin al conflicto con Irán ha comenzado a desvanecerse", afirmó Susannah Streeter, estratega jefe de inversiones de Wealth Club.

"Incluso si se produce un avance esta semana y el estrecho de Ormuz se reabre con relativa rapidez, es probable que los atascos en el suministro de una serie de ⁠productos básicos esenciales, desde petróleo y gas hasta fertilizantes y helio, tarden bastante tiempo en resolverse", añadió.