Petróleo sube 1% tras ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa

Los precios del petróleo subieron este viernes debido a los ataques de Ucrania a la infraestructura energética de Rusia que llevaron a Moscú a frenar las exportaciones de combustible.

Los futuros del Brent subieron 71 centavos, o un 1.02%, hasta los 70.13 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 74 centavos, o un 1.14%, para cerrar en los 65.72 dólares el barril.

"Los mercados siguieron centrados en la situación entre Rusia y Ucrania", dijo John Kilduff, socio de Again Capital.

"Estos ataques con drones por parte de Ucrania están empezando a sumar".

Rusia introducirá una prohibición parcial de las exportaciones de diésel hasta finales de año y ampliará la prohibición vigente de las exportaciones de gasolina, anunció el jueves el viceprimer Ministro Alexander Novak.

La caída de la capacidad de refinado ha provocado escasez de determinados tipos de combustible en varias regiones rusas.

Además de los ataques con drones, Andrew Lipow, presidente de Lipow Oil Associates, dijo que la acción del gobierno estadounidense también fue de apoyo.

"El presidente Donald Trump sigue presionando a los aliados de Estados Unidos para que reduzcan las importaciones rusas", dijo Lipow. "Podríamos ver a India y Turquía reducir algunas de sus importaciones rusas".

La advertencia de la OTAN de responder a nuevas violaciones de su espacio aéreo ha agudizado las tensiones derivadas de la guerra en Ucrania y ha elevado las perspectivas de sanciones adicionales a la industria petrolera rusa, según Daniel Hynes, analista de ANZ.

Por el lado de la oferta, el flujo de petróleo desde la región iraquí del Kurdistán a Turquía se reanudará el sábado, dijeron el jueves a Reuters dos funcionarios del Ministerio de Petróleo iraquí. Sin embargo, unos datos económicos más sólidos de lo esperado podrían hacer que la Reserva Federal estadounidense se muestre más cauta a la hora de recortar las tasas de interés tras la baja de 25 puntos básicos de la semana pasada, la primera desde diciembre.