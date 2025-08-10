Petróleo registra su mayor pérdida semanal desde junio

El petróleo cerró estable el viernes, aunque registró su pérdida semanal más pronunciada desde finales de junio debido a la afectación de las perspectivas económicas por los aranceles, mientras el mercado espera la reunión que se celebraría en los próximos días entre Vladimir Putin y Donald Trump.

Los futuros del Brent ganaron 16 centavos, o 0.2%, a 66.59 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos cerraron sin cambios en 63.88 dólares.

La mezcla mexicana de exportación, por su parte, cayó 0.13% a 61.60 dólares el barril.

El Brent cayó 4.42% en la semana, el WTI se hundió 5.12% y el crudo mexicano descendió 5.46 por ciento.

El crudo estadounidense había caído más de 1% tras el reporte de que Washington y Moscú pretenden alcanzar un acuerdo para detener la guerra en Ucrania que consolidaría la ocupación rusa de los territorios conquistados durante su invasión militar.

Un fin diplomático de la guerra en Ucrania podría conducir a una flexibilización de las sanciones a Rusia, y se produce en un momento en que las tensiones comerciales entre Trump y los compradores de petróleo ruso han ido en aumento.

Trump amenazó con incrementar los gravámenes a India si sigue comprando crudo ruso, lo que el mercado consideró una mayor presión sobre Moscú para que llegue a un acuerdo con Washington, dijo la analista independiente Tina Teng.

Trump también dijo que China, el mayor comprador de crudo ruso, podría verse afectada con aranceles similares a los aplicados a las importaciones indias.

"Hay varios factores ajenos al petróleo que están influyendo, como el temor al impacto de los aranceles y los titulares de los últimos días sobre una posible reunión entre Trump y Putin en un futuro próximo", afirmó Neil Crosby, analista del Mercado Energético de Sparta Commodities.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo bombeó 27.38 millones de barriles diarios el mes pasado, lo que supone un aumento de 270,000 barriles diarios con respecto al total revisado de junio, según una encuesta de Reuters, siendo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita los que registraron los mayores incrementos.