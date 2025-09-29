Petróleo inicia la semana con caídas de más de 1% por perspectivas de la oferta mundial

Los precios del petróleo caían más de un 1% este lunes, ya que los planes de la OPEP+ de aumentar de nuevo la producción en noviembre y la reanudación de las exportaciones petroleras en la región iraquí del Kurdistán a través de Turquía elevaban las perspectivas de la oferta mundial.

A las 4:19 a.m. hora de la CDMX, los futuros del Brent cedían 1.01 dólares, o un 1.4%, a 69.12 dólares por barril, tras tocar el viernes su nivel más alto desde el 31 de julio. El West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) bajaba 1.11 dólares, o un 1.7%, a 64.61 dólares.

Es probable que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos en conjunto como OPEP+, aprueben otro aumento del bombeo en su reunión del domingo.

Se espera que el grupo confirme un aumento de al menos 137,000 barriles por día (bpd) para noviembre, ya que el alza de los precios del petróleo alienta los esfuerzos por recuperar cuota de mercado, dijeron tres fuentes.

Sin embargo, la OPEP+ ha estado bombeando casi 500,000 bpd por debajo de sus objetivos, desafiando las expectativas del mercado de un exceso de oferta.

Por otra parte, el Ministerio del Petróleo iraquí informó de que el sábado, por primera vez en dos años y medio, fluyó crudo a través de un oleoducto desde la región semiautónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, hasta Turquía.

Tras años de estancamiento, un acuerdo provisional entre el gobierno federal iraquí, el gobierno regional del Kurdistán y las compañías petroleras extranjeras que operan en la región permitirá que entre 180,000 y 190,000 bpd de crudo fluyan hasta el puerto turco de Ceyhan, según declaró el viernes el ministro iraquí del Petróleo a la emisora kurda Rudaw.

Se espera que la reanudación devuelva hasta 230,000 bpd de crudo a los mercados internacionales.