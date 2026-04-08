Oro gana 2% tras acuerdo de alto el fuego; plata, platino y paladio suben hasta 5.7%

El oro ⁠tocó este miércoles su nivel más alto en casi tres semanas, mientras ⁠que los precios del petróleo y el dólar registraban una fuerte caída tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para suspender las hostilidades durante dos semanas, ⁠coincidiendo con el inicio de las ⁠negociaciones para poner fin de forma definitiva a la guerra.

A las 09:20 GMT, el oro al contado ganaba un 2%, a 4,795.99 dólares por onza, tras avanzar más temprano un 3%, su nivel más alto desde el 19 de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en junio subían un 3%, a 4,824.7 dólares.

Estados Unidos e Irán han acordado un alto el fuego de dos semanas, siempre que Teherán acepte suspender su bloqueo del suministro de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz, según declaró Trump.

Los precios del crudo perdían más de un 13%, situándose por debajo de la barrera de los 100 dólares por barril, mientras que el dólar se hundía hasta sus cotas más reducidas en un mes tras conocerse la noticia.

"La debilidad del dólar está respaldando al oro, pero, en esencia, también se ve apoyado por los precios más bajos del petróleo, una menor inflación y ​el aumento de las expectativas de recortes de tasas de interés tras el anuncio del alto el fuego", afirmó Giovanni Staunovo, analista de UBS.

El oro ha perdido un 10% desde ⁠que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques ⁠el 28 de febrero. Aunque el metal dorado es considerado una cobertura contra la inflación, ⁠unas tasas más altas lastran este activo, que no devenga intereses.

Los inversores ven ahora un 43% de probabilidades de que haya al menos un recorte de tasas antes de fin de año, frente al 14% del día anterior, según la herramienta FedWatch de CME.

El mercado espera ahora las minutas de la reunión de política monetaria de marzo de la Reserva Federal, que se publicarán más tarde en el día.

⁠En otros metales preciosos, la plata al contado ganaba 5.7%, a 77.06 dólares por onza; el platino mejoraba 3.9%, a 2,033.86 dólares; y el paladio mejoraba 4.1%, a 1,529.53 dólares.