Cobre sube 3.5% y toca máximo de tres semanas tras alto el fuego entre EU e Irán

El cobre se disparaba ⁠este miércoles hasta máximos en tres semanas después de que el presidente de ⁠Estados Unidos, Donald Trump, acordó un alto el fuego de dos semanas con Irán, aliviando los temores de una desaceleración económica mundial como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

A ⁠las 09:20 GMT, el contrato de ⁠referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 3.5%, a 12,737.5 dólares por tonelada, tras alcanzar su máximo desde el 18 de marzo, a 12,755.5 dólares.

El metal rojo declinó un 7.6% en marzo debido a los temores económicos provocados por la guerra con Irán.

El alto el fuego está supeditado al acuerdo de Irán de suspender su bloqueo del paso de petróleo y gas por el estrecho de Ormuz, afirmó Trump. Los precios del crudo perdían más de un 16% el miércoles.

"Aunque (el alto el fuego) puede conducir a una relajación a corto plazo de la prima de riesgo energético, el acuerdo parece frágil y condicional, lo que sugiere que los mercados probablemente seguirán moviéndose al ritmo de los titulares en lugar de pasar a un contexto de apetito por el riesgo sostenido", señaló la correduría Sucden Financial en una nota sobre metales básicos.

El descuento del contrato al contado de cobre de la LME respecto al que tiene plazo de tres meses se ampliaba a 89.5 dólares por tonelada desde los 84.6 dólares del martes, lo que implica que no hay escasez de metal disponible.

Las ⁠existencias de cobre en almacenes aprobados por ⁠la LME al 7 de abril ⁠se situaban en 385,275 toneladas, 10,075 toneladas más que el 2 de abril y su nivel ⁠más alto desde marzo del 2018. El volumen se vio impulsado por entradas en Nueva Orleans y distintos puntos de Asia.

El aluminio, cuyos precios se dispararon cuando el metal no pudo seguir su ruta habitual desde los productores del golfo Pérsico hacia los mercados de exportación a través del estrecho de Ormuz, operaba estable a 3,475 dólares por tonelada.

En otros metales básicos, el níquel subía un 2.6%, a 17,385 dólares por tonelada; ⁠el estaño se disparaba un 4.8%, a 48,030 dólares; el plomo ganaba un 0.6%, a 1,957.5 dólares; y el zinc mejoraba un 0.5%, a 3,322.5 dólares.