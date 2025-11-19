Petróleo cae por preocupación sobre exceso de oferta; mercados de combustibles limitan baja

Los precios del petróleo caían ligeramente este miércoles, ya que un informe de la industria mostró un alza de los inventarios de crudo en Estados Unidos, lo que refuerza la preocupación por el exceso de oferta, aunque la baja de los precios era limitada por un mercado de combustible más ajustado por los ataques contra la infraestructura petrolera rusa.

Los futuros del crudo Brent cedían 44 centavos, o un 0.68%, a 64.45 dólares por barril, tras haber ganado un 1.1% en la sesión anterior.

Por su parte los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate perdían 46 centavos, o un 0.76%, a 60.28 dólares el barril, tras subir un 1.4% el martes.

Según John Evans, analista de PVM, los precios subieron el martes por el endurecimiento del mercado del diésel debido al descenso de las exportaciones rusas.

Las existencias de crudo en Estados Unidos aumentaron en 4.45 millones de barriles en la semana finalizada el 14 de noviembre, mientras que los inventarios de gasolina subieron en 1.55 millones de barriles y los de destilados aumentaron en 577,000 barriles, dijeron fuentes del mercado a última hora del martes, citando cifras del Instituto Americano del Petróleo (API).

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a los grandes productores rusos Rosneft y Lukoil fijan el 21 de noviembre como fecha límite para que las empresas deshagan sus tratos con las firmas rusas.

El lunes, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que se espera que las sanciones, que ya están mermando los ingresos petroleros de Rusia, reduzcan sus volúmenes de exportación. Los compradores de crudo de China e India ya han empezado a recurrir a proveedores alternativos.

La preocupación por la oferta rusa se contrapone a las previsiones de los analistas de que la producción de petróleo supera la demanda actual, lo que ha presionado los precios.

Tras los ataques ucranianos a las infraestructuras energéticas y portuarias rusas, los márgenes de beneficio del diésel se dispararon en Europa, alcanzando el martes su nivel más alto desde septiembre de 2023, en medio de un aumento de los márgenes de las refinerías a nivel global.

Los datos oficiales de inventarios del Gobierno estadounidense se publicarán más tarde el miércoles. Ocho analistas encuestados por Reuters antes de la publicación estimaron que los inventarios de crudo probablemente habrían caído un promedio de unos 600,000 barriles en la semana hasta el 14 de noviembre.