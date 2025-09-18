Peso mexicano cede terreno frente al dólar y pierde racha ganadora

El peso mexicano se depreció frente al dólar en la jornada de este jueves y finalizó su racha ganadora, ante una fortaleza de la moneda estadounidense luego que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortará tasa de interés.

La moneda mexicana cotizó en 18.3805 pesos por dólar, una depreciación de 0.34% o 6.19 centavos de dólar, respecto al cierre del miércoles del Banco de México (Banxico). Con lo que el peso terminó su racha de ocho sesiones con ganancias frente al billete verde.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al billete verde con una canasta de seis monedas, cerró la sesión con un avance 0.50% a 97 puntos.

Felipe Mendoza, Analista de mercados financieros ATFX LATAM aseguró que la depreciación del peso fue debido por la decisión de la Reserva Federal de ayer, que recortó su tasa en 25 pb hasta el rango de 4,00 %–4,25 %, cumpliendo con el guion que el mercado ya descontaba.

“El peso mexicano permanece anclado por el diferencial de tasas y la debilidad del dólar, aunque sigue sensible a titulares. Para los próximos días se proyecta un rango de 18.20 a 18.60 pesos”, aseguró.

“El dólar recuperó su fortaleza después de evaluar los datos de desempleo y el buen reporte de producción manufacturera en Estados Unidos, lo que implicó un entorno desfavorable para el peso”, afirmaron analistas de Monex.

Hacia el overnight, prevén que el peso oscile en un rango entre 18.29 y 18.43 pesos, debido a la trayectoria del dólar y a la espera de conocer el reporte de oferta y demanda agregada en México mañana.