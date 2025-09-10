Peso avanza frente al dólar por datos débiles de inflación al productor en EU

El peso mexicano se aprecia contra el dólar la mañana de este miércoles, mientras los inversionistas asimilan un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor disminuyeron inesperadamente en agosto.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 18.5716 unidades por dólar. Comparado con el cierre de 18.6297 pesos de ayer, con dato el oficial del Banco de México (Banxico), esto significa para la moneda un avance de 0.31 por ciento, o 5.81 centavos.

Por otra parte, el Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que mide al dólar con una cesta de seis divisas referencia, baja 0.17% a 97.62 puntos.

Analistas de Monex destacaron que el tipo de cambio mantiene una tendencia descendente gracias al debilitamiento del dólar luego de evaluar el reporte de inflación de precios al productor en Estados Unidos.