Peñoles con fuerte alza por subida de metales preciosos

Las acciones de la minera Industrias Peñoles, subieron con fuerza la primera jornada de la semana y suman tres jornadas con avances superiores a 3 por ciento.

La emisora se ha beneficiado de la incertidumbre por la que ha pasado el mercado, lo cual ha generado apetito por activos refugio como el oro y la plata a nivel global, lo que ha favorecido sus operaciones.

Los títulos de Peñoles que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), presentaron un avance de 6.13% y cotizaron en 783 pesos por unidad. Con dicho resultado, la emisora apunta su tercera jornada con avance por encima de 3 por ciento.

Además, registra su mayor alza desde el 10 de septiembre, cuando subió 4.69 por ciento.

En el presente año, la minera apunta un alza 189.48 por ciento.

En valor de capitalización, la firma agregó 17,433 millones de pesos en su solo día, para sumar un total de 310,682 millones de pesos.

Los precios promedio del oro y la plata han aumentado cerca de 43.17 y 51.61% en el presente año, respectivamente, fortaleciendo significativamente la rentabilidad de Industrias Peñoles.

“La demanda de metales preciosos sigue respaldada por la transición energética, mayores inversiones en infraestructura y el rol del oro y la plata como activos refugio en un entorno de volatilidad macroeconómica”, destacaron analistas de Signum Reserch.

“Industrias Peñoles experimentó un crecimiento el lunes, beneficiada por el repunte en el valor de los metales preciosos. El oro alcanzó un nuevo máximo histórico de 3,751 dólares por onza, lo que representa un incremento acumulado de 41% en lo que va del año, impulsado por la incertidumbre política internacional, compras de bancos centrales y expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal”, destacaron analistas de GBM Research.

Añadieron que, por su parte, la plata llegó a los 43.8 dólares por onza, su nivel más alto en catorce años, reforzando la perspectiva positiva para mineras diversificadas como Peñoles.

Su subsidiaria Fresnillo tiene un paso similar en la Bolsa de Londres. De enero a la fecha, registra un avance de 282.94% y sus papeles alcanzaron las 2.38 libras esterlinas cada una.

Oro enrachado

El precio del oro alcanzó, una vez más, un nivel histórico. Con el alza de 1.7% del lunes su valor llegó a 3,768.80 dólares por onza, en buena medida gracias a que la expectativa en el mercado es que la Reserva Federal (Fed) mantenga la trayectoria moderada en los recortes en las tasas de interés.

De acuerdo con analistas de UBS, la posible reanudación del ciclo de flexibilización monetaria de la Fed, derivada de los datos débiles del mercado laboral, sumada a la expectativa de una mayor debilidad del dólar y a la persistente incertidumbre geopolítica, son factores que han fortalecido la demanda global de oro.

Fortuna de los Baillères aumenta

En 2025, la fortuna de la familia Baillères ha aumentado, impulsada por sus empresas en Bolsa Industrias Peñoles y Minera Fresnillo.

De acuerdo con datos de Bloomberg, Alejandro Baillères cuenta con una fortuna de 12,300 millones de dólares, lo que implica un alza de 103.64%, desde finales del año pasado cuando era de 6,040 millones de pesos.

Sin embargo, para este año el precio objetivo del consenso de analistas de Bloomberg para Peñoles ronda los 500 pesos por acción, con recomendaciones de mantener o de venta.

Es decir, los especialistas esperan una corrección en el precio de las acciones de ambas emisoras.