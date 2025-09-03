Peñoles encabeza ganancias dentro del S&P/BMV IPC

Las acciones de la minera Industrias Peñoles, encabezan este miércoles las alzas dentro del principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el S&P/BMV IPC, con un avance de 4.58% a 689.10 pesos cada una, en una jornada donde el IPC pierde 0.21% y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores cae 0.26 por ciento.

Peñoles se ha beneficiado este año del incremento en el precio de los metales preciosos, principalmente el oro la plata, que hoy suben 1.32 y 1.26%, respectivamente.

En lo que va del 2025 el oro gana 36.33% y la plata sube 43.09 por ciento. Por su parte Peñoles gana 158.87% este año.

Antes de caer, la mañana de este miércoles el S&P/BMV IPC, superó por primera vez los 60,000 puntos y anotó un máximo de 60,120.44 momentos después de la apertura. Sin embargo, a las 12:20 de la tarde cotiza en 59,622.97 puntos, muy cerca de su máximo del martes.