BMV perfila segundo avance consecutivo; las acciones de Peñoles suben cerca de 9%

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este martes. Los índices locales avanzan por segundo día consecutivo, en un mercado más activo por el regreso de la actividad a Wall Street tras un feriado por el Día del Trabajo en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.35% a 59,076.63 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.34% hasta 1,182.87 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de la minera Industrias Peñoles, con un salto de 8.85% a 667.99 pesos, seguidas por los títulos de Grupo Financiero Banorte, con un ganancia de 1.39% a 171.09 pesos.

Los inversionistas esperan con atención la divulgación de una batería de datos laborales clave en Estados Unidos, que culminará con las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. En el mercado también destaca la discusión de la legalidad de los aranceles estadounidenses.

"El S&P/BMV IPC comenzó el mes con un avance moderado. Esperamos que la consolidación prevalezca, ya que ha fallado en superar la resistencia que se localiza en 59,400 unidades. En este sentido, el soporte que podría enfrentar se ubica en 58,000 puntos", afirmó Banorte.