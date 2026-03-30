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Mexicana Fibra Park Life recauda 268 millones de pesos en oferta pública inicial

El precio ​de colocación de ⁠sus Certificados ⁠Bursátiles Fiduciarios ⁠Inmobiliarios ‌fue de ⁠220 pesos. ​La empresa ‌estimaba un rango de 200 a 240 pesos.

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Reuters

El fideicomiso de inversión ⁠mexicano en ⁠bienes raíces Fibra Park Life, especializado en vivienda en arrendamiento, informó el lunes que recaudó 268 millones de pesos (14.8 millones de dólares) en su oferta pública inicial.

El precio de colocación de ⁠sus Certificados ⁠Bursátiles Fiduciarios ⁠Inmobiliarios fue de ⁠220 pesos. La empresa estimaba un rango de 200 a 240 pesos.

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