El oro supera los 3,800 dólares por preocupación sobre tasas y cierre del gobierno de EU

El precio del oro superaba por vez primera los 3,800 dólares la onza este lunes, impulsado por el aumento de las apuestas a un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal que debilitaba al dólar, mientras que la preocupación por un posible cierre del Gobierno estadounidense reforzaba la demanda de refugio.

El oro al contado subía un 1.5%, a 3,816.79 dólares por onza, a las 3:23 a.m. hora de la CDMX, tras alcanzar los 3,819.59 dólares más temprano en la sesión. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre ganaban un 1%, a 3,846.6 dólares.

El índice dólar caía 0.3%, abaratando el precio del oro para los compradores extranjeros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá con los principales líderes demócratas y republicanos en el Congreso más tarde en el día para discutir la extensión de la financiación del Gobierno. Sin un acuerdo, comenzará un cierre a partir del miércoles.

"Con la Fed preparada para recortar más las tasas en los próximos seis meses, creo que debería haber más alzas para el metal amarillo, apuntando a un nivel de 3,900 dólares/onza", dijo Giovanni Staunovo, analista de UBS.

"La preocupación por el cierre del Gobierno (estadounidense) también está apoyando la demanda de activos de refugio como el oro".

El índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de Estados Unidos estuvo en línea con las expectativas el viernes, reforzando las apuestas a nuevos recortes de tasas, con los operadores asignando una probabilidad del 90% a una rebaja de 25 puntos básicos en octubre y del 65% para diciembre, según la herramienta FedWatch de CME.

El lingote, que se beneficia de unas tasas más bajas y prospera en tiempos de incertidumbre geopolítica y económica, ha ganado más de un 45% en lo que va de año. Muchas casas de valores se han vuelto alcistas tras el repunte de los precios del oro.

Otros metales preciosos