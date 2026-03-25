Oro sube ante persistente incertidumbre sobre la guerra

El oro subió el miércoles, impulsado por una caída en los precios del petróleo que alivió las preocupaciones sobre la inflación y moderó las expectativas de aumentos de las tasas de interés, incluso mientras persistía la incertidumbre en torno al conflicto de Medio Oriente.

El oro al contado subió 0.72% a 4,506.53 dólares por onza, tras haber alcanzado el lunes su nivel más bajo en cuatro meses. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril cerraron con una subida de 2.29% a 4,535.50 dólares.

“El oro está experimentando una recuperación técnica y también se ve respaldado por el optimismo de que las hostilidades con Irán puedan estar disminuyendo, lo que ha contribuido a aliviar los precios del petróleo”, dijo Peter Grant, vicepresidente y estratega sénior de Metales de Zaner Metals.

La caída de los precios del petróleo ayuda a aliviar las presiones inflacionarias, reduciendo la probabilidad de que se mantengan tasas de interés elevadas durante un periodo prolongado. A pesar de ser una protección contra la inflación, el oro pierde atractivo en entornos de tipos de interés altos, ya que aumenta el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimientos.

La plata estable

La plata al contado se mantuvo prácticamente sin cambios en 71.25 dólares, el platino ganó 0.1% hasta los 1,936.00 dólares, mientras que el paladio cayó 1% hasta los 1,424.99 dólares.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó 1.9% a 12,330 dólares por tonelada métrica, tras haber caído 0.6% en la sesión anterior.

Las señales de una mejora de la demanda física en China, el principal consumidor de metales respaldó los precios.