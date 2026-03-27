Oro sube 1% por compras de oportunidad, pero se encamina a su cuarta semana a la baja

El oro ⁠subía este viernes gracias a las compras de oportunidad, pero seguía en ⁠camino a su cuarta semana consecutiva a la baja, ya que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán aviva los temores inflacionistas, impulsa al alza al dólar y ⁠refuerza las expectativas de un ⁠aumento de las tasas de interés.

El oro al contado mejoraba un 1.1%, a 4,425.39 dólares por onza, en camino a una pérdida semanal del 1.4% tras tocar el lunes un mínimo de cuatro meses de 4,097.99 dólares.

Los futuros del oro en Estados Unidos con entrega en abril avanzaban un 1%, a 4,421.30 dólares.

"Las necesidades iniciales de liquidez, motivadas por una reacción instintiva, se han satisfecho, y ahora el oro puede rendir", afirmó Nitesh Shah, estratega de materias primas de WisdomTree. "Los inversores avispados han aprovechado la caída de los precios como una oportunidad para acumular posiciones".

El Brent subió hasta casi 110 dólares el barril, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prolongó por 10 días la pausa en los ataques contra las instalaciones energéticas de Irán.

Washington también ha enviado miles de soldados a Oriente Medio, y Trump evalúa si usa fuerzas terrestres para tomar el control del centro petrolero estratégico iraní de la isla de Jarg.

Desde que comenzó la guerra, los precios del petróleo se han disparado, alimentando unos temores de inflación que, por lo general, respaldarían al oro ⁠como cobertura contra la inflación. Sin embargo, unas tasas ⁠más elevadas tienden a lastrar ⁠al metal dorado, que no devenga intereses.

Los operadores descartan cualquier posibilidad de recortes de tasas en ⁠Estados Unidos en 2026 y ven un 40% de probabilidades de un alza antes de fin de año, según la herramienta FedWatch de CME Group. El mercado esperaba dos rebajas antes del comienzo de la guerra.

"El oro está intentando repuntar tras la reciente ola de ventas, pero está claro que seguiremos en un territorio volátil hasta que haya más claridad sobre la situación entre Estados Unidos e Irán", afirmó Carlo Alberto de Casa, analista ⁠de Swissquote.

En otros metales preciosos, la plata al contado mejoraba un 1.1%, a 68.74 dólares por onza; el platino ganaba un 2.5%, hasta los 1,872.87 dólares; y el paladio avanzaba un 1.7%, para colocarse en los 1,376.66 dólares.