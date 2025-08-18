Oro, estable tras reunión entre Trump y Zelenski

Los precios del oro se mantuvieron prácticamente estables el lunes, ya que los inversionistas se centraron en la reunión del presidente estadounidense Donald Trump con los líderes ucraniano y europeos, y en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole esta semana.

El oro al contado bajó ligeramente hasta los 3,333.32 dólares por onza, tras alcanzar su nivel más bajo desde el 1 de agosto a primera hora de la sesión. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre cerraron con una caída del 0.1%, a 3,378 dólares.

El dólar subió 0.3%, lo que encareció el oro cotizado en dólares para los poseedores de otras divisas.

Trump afirmó que Estados Unidos “ayudaría” a Europa a garantizar la seguridad de Ucrania como parte de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania, mientras él y el presidente Volodímir Zelenski iniciaban una reunión organizada apresuradamente en la Casa Blanca para debatir el camino hacia la paz.

La reunión entre Trump y Zelenski sigue a la reunión de Trump con Putin el viernes, en la que los dos líderes acordaron buscar un acuerdo de paz sin implementar un alto el fuego.

“No hubo mucha reacción en el oro tras la reunión entre Putin y Trump. Creo que seguiremos en este rango de precios. El próximo punto de inflexión será la conferencia de la Reserva Federal”, afirmó Edward Meir, analista de Marex.

Las actas de la reunión de política monetaria de julio del banco central estadounidense se publicarán el miércoles, antes de la conferencia anual de la Fed en Jackson Hole, Wyoming, prevista para los días 21 a 23 de agosto. Se espera que el presidente de la Fed, Jerome Powell, intervenga en el evento.

Los inversionistas estarán atentos a las declaraciones de Powell sobre las perspectivas económicas.

Aunque los mercados ya han descontado una bajada de 25 puntos básicos, existe una remota posibilidad de que se produzca una reducción de 50 puntos básicos, lo que podría impulsar al alza los precios del oro, según Meir.

El oro tiende a comportarse bien en entornos con tasas de interés bajas y mayor incertidumbre.