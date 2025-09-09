El oro abre en nuevo récord impulsado por apuestas a recorte de tasas de la Fed: ¿A cuánto cotiza?

El oro volvió a alcanzar un nuevo récord la mañana de este martes, manteniéndose muy por encima de la marca de 3,600 dólares que superó en la sesión anterior, ya que las crecientes apuestas de un recorte de tasas en Estados Unidos debilitaban al dólar y presionaban a la baja los rendimientos de los bonos.

El oro al contado subía un 0.4% hasta los 3,654.09 dólares por onza, a las 3:31 a.m. hora de la CDMX, tras alcanzar un máximo histórico de 3,659.10 dólares a comienzos de la sesión.

Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaban un 0.4% hasta los 3,693 dólares.

Los precios del oro han subido casi un 39% este año, tras un alza del 27% en 2024, impulsados por la debilidad del dólar, la fuerte acumulación del metal por parte de los bancos centrales, una política monetaria moderada y el aumento de la incertidumbre mundial.

El índice dólar cayó a mínimos de casi siete semanas frente a sus rivales, lo que hizo al oro más atractivo para los tenedores de otras divisas, mientras que los rendimientos de referencia de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años operaban cerca de mínimos de cinco meses.

Los operadores ven una probabilidad de un 88% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal la semana que viene y un 12% de una reducción de 50 puntos básicos, mostró la herramienta FedWatch de CME Group.

Esto se produce después de que los datos del viernes mostraron que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se debilitó bruscamente en agosto.

Unas tasas de interés más bajas presionan al dólar y a los rendimientos de los bonos, lo que aumenta el atractivo del lingote, que no rinde intereses.

Los inversores esperan ahora los datos de los precios al productor estadounidenses de mañana miércoles y los de los precios al consumo del jueves para conocer nuevas señales de recortes de tipos.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajaba 0.3%, a 41.22 dólares la onza. El platino ganaba un 0.5%, a 1,389.0 dólares, y el paladio subía 0.2%, a 1,136.78 dólares.