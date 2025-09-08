El oro brilla y llega a nuevo máximo histórico

El precio del oro en el mercado internacional llegó a un nuevo máximo histórico de 3,677.97 dólares la onza.

Lo anterior representa un incremento del 0.64% respecto de su precio de venta del pasado viernes.

El banco de inversión Goldman Sachs destacó que el precio del metal precioso podría llegar a los 4,000 dólares la onza o los 28 gramos.

El metal, que es considerado un activo refugio, tiene un repunte en su precio del 37% en lo que va del presente año.

A pesar de no pagar intereses, el oro sube ante una depreciación del dólar en el mercado internacional y baja de tasas de interés en Estados Unidos.

De acuerdo con el World Gold Council, además de la inestabilidad geopolítica, ha ayudado al oro la compra de los bancos centrales del metal.