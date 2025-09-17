NVIDIA bajó en Bolsa tras cancelación de empresas chinas

Las acciones del gigante tecnológico NVIDIA Corporation retrocedieron el miércoles, luego de que la Administración del Ciberespacio de China ordenó a empresas como Alibaba y ByteDance finalizar pruebas y cancelar pedidos de los chips de inteligencia artificial RTX Pro 6000D.

Las acciones de la compañía, valorada en más de 4.2 billones de dólares, cotizaron al cierre en Wall Street a 170.33 dólares por unidad, un descenso de 2.6 por ciento.

Empresas chinas solicitarían decenas de miles de chips, comenzaron las pruebas y la verificación con los proveedores de servidores de NVIDIA antes de solicitarles que suspendieran el trabajo tras recibir la orden del regulador de Internet de China, según fuentes anónimas del diario británico Financial Times.

Los reguladores chinos convocaron recientemente a Huawei y a otros fabricantes locales de chips, así como a Alibaba y Baidu, fabricantes de sus propios semiconductores, para que informen sobre la comparación de sus productos con los chips de NVIDIA fabricados a medida para China.

El anuncio podría afectar los esfuerzos de los gobiernos de Estados Unidos y China de superar sus tensiones comerciales para que se vendieran versiones modificadas de los chips de NVIDIA en la segunda economía más grande del mundo.

A mediados de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diseñó un acuerdo que otorgaba a NVIDIA licencias para vender chips H2O a China a cambio de un recorte del 15% de esas ventas.

El director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, dijo el miércoles que Washington y Pekín "tienen agendas más amplias que resolver" mientras el gigante tecnológico navega por la complicada guerra comercial entre Estados Unidos y China y trata de satisfacer la demanda de chips de inteligencia artificial por parte de empresas de todo el mundo.

"Solo podemos estar al servicio de un mercado si un país así lo desea", declaró Huang en la conferencia de prensa en Londres, en respuesta a una pregunta sobre las regulaciones chinas. "Estoy decepcionado con lo que veo, pero tienen agendas más amplias que resolver entre China y Estados Unidos, y tengo paciencia al respecto".

La administración estadounidense ha restringido el acceso de China a chips avanzados, mientras que Pekín ha respondido a las restricciones presionando a las empresas nacionales para que se alejen de los proveedores estadounidenses.

"El comentario diplomático de Jensen Huang sobre 'agendas más amplias' es, en el lenguaje de los directores ejecutivos, 'somos peones en una guerra fría digital'", dijo Michael Ashley Schulman, director de Inversiones de Running Point Capital Advisors. (Con información de Agencias).