Nutrisa se separa de Herdez y cotizará en la Bolsa mexicana

Grupo Nutrisa, cadena minorista de helados de yogurt y productos naturistas, se separará de Grupo Herdez y comenzará a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores a partir del jueves18 de septiembre del presente año.

Los accionistas de Herdez recibirán títulos de Nutrisa en una proporción de uno a uno, con un valor contable de 6.15 pesos por acción. Grupo Herdez tiene 330 millones de acciones en circulación, por lo que la operación implica un monto de 2,029.5 millones de pesos.

La propuesta de otorgar el dividendo en especie se planteó en abril, como parte de la estrategia de Herdez para separar un negocio que comenzó en 2013 con la compra de Heladerías Nutrisa y que se ha ido expandiendo a través de franquicias.

Las entidades del Grupo, producen y comercializan principalmente productos bajo las marcas Nutrisa, Moyo, Cielito Querido Café y Chilim Balam bajo los formatos de tiendas, heladerías, cafeterías y kioscos propios.

Con esta escisión, Nutrisa se convertirá en otra emisora del mercado de capitales local. Si bien no se trata de una Oferta Pública Inicial, su llegada se suma a otras emisiones que se esperan en la BMV este año.

La empresa iniciará operaciones con la clave de pizarra GNUTRISA y un total de 321.6 millones de acciones.

La escisión de Nutrisa, que tiene como objetivo maximizar el valor de las dos compañías, obtuvo el respaldo de los accionistas de Herdez en una asamblea celebrada el 23 de abril.

En su reporte al segundo trimestre de este año, Grupo Herdez generó ingresos por 9,708 millones de pesos, impulsados principalmente por el desempeño de los segmentos de conservas y exportación; un incremento de 4.4% respecto al mismo período de 2024.