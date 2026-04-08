Nueva Zelanda mantiene sus tasas; advierte que tomará medidas "decisivas" si avanza la inflación

El banco central de Nueva Zelanda ⁠mantuvo este miércoles su tipo de interés oficial en el 2.25% por segunda reunión consecutiva, ganando tiempo para evaluar las repercusiones de ⁠la guerra en Oriente Medio, pero ⁠dejando claro que actuaría con firmeza si la inflación se acelerara.

A corto plazo, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda advirtió de que el conflicto avivará la inflación y mermará el crecimiento, mientras los dirigentes monetarios mundiales recalibran su respuesta a la crisis energética que se extiende por las economías.

"La decisión del Comité de mantener el tipo de interés oficial equilibra los posibles beneficios de responder de forma preventiva al riesgo de una mayor inflación a medio plazo frente al coste de frenar innecesariamente la recuperación económica", dijo el RBNZ en su comunicado de política monetaria.

La decisión fue totalmente descontada por los 32 economistas encuestados por Reuters.

Esta pausa llega tras una agresiva campaña de flexibilización, en la que el RBNZ ha recortado los tipos en 325 puntos básicos desde agosto de 2024, a medida que la inflación se enfriaba y el crecimiento económico ⁠se tambaleaba.

Ese cálculo está cambiando ahora. ⁠La inflación se sitúa en ⁠el 3.1%, fuera del rango objetivo del banco central, que es del ⁠1% al 3%, y se prevé que siga aumentando a medida que la crisis en Oriente Medio impulse al alza los precios del combustible y el transporte.

Este miércoles por la mañana, Estados Unidos, Israel e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, lo que provocó una fuerte caída de los , aunque los mercados siguen nerviosos ante la incertidumbre de si ⁠la tregua en los combates podrá traer una paz duradera.