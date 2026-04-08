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India mantiene su tasa de interés mientras la guerra en Irán altera las perspectivas económicas
El Banco de la Reserva de India mantuvo sin cambios su tipo de interés de referencia, a la espera de datos más claros sobre el impacto de la guerra de Irán en su economía.
El Banco de la Reserva de India mantuvo sin cambios su tipo de interés de referencia este miércoles, a la espera de datos más claros sobre el impacto de la guerra de Irán en la economía de este país del sur de Asia.
Aunque los riesgos para el crecimiento y la inflación han aumentado debido a la crisis en Oriente Medio, el comité de tipos optó por "esperar y observar", según dijo el gobernador del banco central, Sanjay Malhotra, al anunciar la decisión de política monetaria.
El comité de política monetaria del banco central indio, compuesto por seis miembros, votó a favor de mantener el tipo repo en el 5.25 por ciento.