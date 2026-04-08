India mantiene su tasa de interés mientras la guerra en Irán altera las perspectivas económicas

El Banco de la Reserva de India mantuvo sin ⁠cambios su tipo de ⁠interés de referencia este miércoles, a la espera de datos más claros sobre el impacto de la guerra de Irán en la economía de este país del sur de Asia.

Aunque los riesgos para el crecimiento y la inflación han aumentado debido a la crisis en Oriente Medio, el comité de tipos optó por "esperar y observar", según dijo el gobernador del banco central, Sanjay Malhotra, al anunciar ⁠la decisión de política ⁠monetaria.

El comité ⁠de política monetaria del banco ⁠central indio, compuesto por seis miembros, votó a favor de mantener el tipo repo en el 5.25 por ciento.