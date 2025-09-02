Tasas de Cetes operan mixtas en subasta de Banxico

Las tasas de interés de los papeles gubernamentales operaron mixtas el martes, de acuerdo con los resultados de la subasta semanal, luego de que Banco de México ajustara su pronóstico para el desempeño de la economía para este año y el próximo.

La tasa del Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días, se ubicó en 7.35%, un incremento de 0.08% respecto a la subasta anterior, luego de operar la semana pasada en niveles no vistos en más de tres años. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos y su demanda fue de 2.38 veces el monto colocado.

El banco central también colocó 7,000 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.62%, un descenso de 0.06% frente a la última emisión, y una demanda de 4.02 veces. De acuerdo con datos de Banco Base, con este resultado, la tasa se ubica en su menor nivel desde mayo de 2022.

Los inversionistas siguen esperando que la tasa de referencia baje un cuarto de punto en la próxima reunión de política monetaria el 25 de septiembre, pasando de 7.75 a 7.50 por ciento.

Además, se subastaron Cetes a 182 días, por 14,200 millones de pesos a una tasa de 7.73%, manteniéndose sin cambios respecto de la última emisión, y una demanda de 3.44 veces.

También, se colocaron 15,500 millones de pesos en Cetes a 350 días, con una tasa de 7.83%, una reducción de 0.08% frente a la subasta previa. La demanda fue de 2.02 veces el monto colocado.

Otros instrumentos

El gobierno colocó 16,500 millones de pesos en MBonos a 30 años, con vencimiento en julio de 2053, a una tasa de 9.57%, una baja de 0.20% frente a la última emisión. La demanda fue de 2.13 veces el monto colocado.

Se subastaron Udibonos a 10 años, por 1,050 millones de pesos, a una tasa de 4.89%, una disminución de 0.05% frente a la emisión anterior, con una demanda de 2.88 veces el monto subastado.

Respeto a Bondes F, el gobierno colocó 11,600 millones de pesos. Del total, 9,400 millones se colocaron a 700 días, a una sobretasa de 0.16%, sin cambios frente a la última emisión y una demanda de 1.47 veces.

Finalmente, se subastaron 2,200 millones de pesos en Bondes F a 1,785 días.