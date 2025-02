Indicadores del 3 al 7 de febrero: Remesas, inflación y anuncio de política monetaria

El segundo mes del año inicia con la publicación de información económica relevante en el país referente a entrada de remesas, inversión fija bruta, empleo formal, confianza del consumidor y comportamiento de la inflación. Además, para el jueves se espera el primer anuncio de política monetaria del año del Banco de México.

A continuación, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 3 de febrero: PMI manufacturero EU

Feriado en México (Día de la Constitución)

PMI manufacturero de Estados Unidos (enero)

Inflación de la zona euro (enero)

El PMI manufacturero de Estados Unidos es un indicador para medir la actividad del sector industrial en la mayor economía mundial, indicando expansión cuando supera 50 puntos y contracción si está por debajo. Es publicado mensualmente por el Institute for Supply Management (ISM) y es clave para evaluar la salud económica, la demanda industrial y posibles cambios del ciclo económico.

Martes 4 de febrero: Remesas

Remesas con el exterior (diciembre)

Encuesta de expectativas del sector privado de Banxico (enero)

Resultados de la subasta de valores gubernamentales

PMI manufacturero de México (enero)

Encuesta JOLTs de ofertas de empleo de Estados Unidos

Las remesas con el exterior miden el flujo de dinero que los connacionales envían a sus familias desde el extranjero. En el caso de México, se trata de un indicador clave sobre el flujo financiero de migrantes y su impacto en la economía. Banxico publica estos datos mensualmente. Su importancia radica en su influencia en el consumo y la estabilidad financiera, además del tipo de cambio.

Por su parte, ea Encuesta de expectativas del sector privado de Banxico recoge mensualmente las proyecciones de analistas económicos sobre variables clave como inflación, tipo de cambio, crecimiento del PIB y las tasas de interés. Ofrece datos fundamentales para evaluar el sentimiento del mercado y anticipar tendencias económicas que influyen en la política monetaria y las decisiones de inversión.

En tanto, los resultados de la subasta de valores gubernamentales ofrecen información sobre la demanda y las tasas asignadas a instrumentos de deuda emitidos por el gobierno de México, como los Cetes, los Bonos M y los Udibonos. Banxico publica estos resultados semanalmente clave para evaluar la liquidez, las expectativas de tasas de interés y el apetito del mercado por deuda gubernamental.

Miércoles 5 de febrero: Inversión fija bruta

Inversión fija bruta de México (noviembre)

Puestos de trabajo afiliados al IMSS (enero)

Sistema de Indicadores Cíclicos (noviembre)

Registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (enero)

Balanza comercial de Estados Unidos (diciembre)

PMI de servicios de Estados Unidos (enero)

La Inversión Fija Bruta de México mide el gasto en maquinaria, equipo y construcción, reflejando el nivel de inversión en la economía. Es publicada mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y se trata de un indicador clave para evaluar el dinamismo económico, la confianza empresarial y el potencial de crecimiento económico a mediano y largo plazo.

Asimismo, los puestos de trabajo afiliados al IMSS miden el número de trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los datos muestran la evolución del empleo formal en México. Son publicados mensualmente por el IMSS y son clave para analizar la generación de empleo, la estabilidad del mercado laboral, el crecimiento económico y también la formalización del trabajo en el país.

Por su parte, como lo detalla el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Sistema de Indicadores Cíclicos se conforma por dos indicadores compuestos que se denominan Coincidente y Adelantado. El primero refleja el estado general de la economía y sus puntos de giro (picos y valles). El segundo busca anticipar los puntos de giro del Indicador Coincidente con base en la información de sus componentes disponible en una fecha determinada.

Además, la balanza comercial de Estados Unidos ofrece información sobre la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios de Estados Unidos. Es publicada mensualmente por la Oficina de Análisis Económico (BEA) y el Censo de Estados Unidos. Es clave para evaluar la competitividad del país, sobre todo en el contexto del nuevo gobierno del presidente Donald Trump.

Jueves 6 de febrero: Confianza del consumidor

Confianza del consumidor de México (enero)

Decisión de política monetaria del Banco de México

Decisión de política monetaria del Banco de Inglaterra

Nuevas peticiones de apoyos por desempleo en Estados Unidos

La confianza del consumidor de México mide el optimismo de los hogares sobre su situación económica actual y futura. Es publicada mensualmente por el Inegi y Banxico, basada en encuestas a la población en temas sobre el empleo, sus ingresos y niveles de precios. Permite anticipar cifras de consumo, evaluar la percepción económica y anticipar tendencias en el mercado interno.

En tanto, con su decisión de política monetaria, el Banxico establece el nivel de tasa de interés objetivo, con el fin de controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. Es anunciada periódicamente por Banxico, basándose en indicadores como crecimiento, inflación, tipo de cambio, empleo y demanda interna. Su impacto afecta el crédito, el consumo y también la inversión en el país.

Viernes 5 de febrero: Inflación

Reporte de inflación de México (enero)

Nóminas no agrícolas de Estados Unidos (enero)

El reporte de inflación de México analiza la evolución de los precios y los factores que influyen en ellos, como la oferta, la demanda y los choques externos. Es publicado trimestralmente por el Inegi. Ayuda evaluar riesgos de inversión, expectativas y el impacto de la política monetaria. Es importante para entender la estabilidad económica y en la toma de decisiones financieras.

Por último, el reporte de nóminas no agrícolas de Estados Unidos mide la creación o pérdida de empleos en sectores no agrícolas. Sus datos reflejan la salud del mercado laboral. Es publicado mensualmente por el Bureau of Labor Statistics (BLS) e incluye datos sobre salarios, contratación y desempleo. Su impacto es clave en decisiones de inversión, en políticas económicas y política monetaria.