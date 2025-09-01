Oro y plata se afianzan como instrumentos de refugio

La debilidad del dólar en el mercado internacional y la posible baja de tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos apuntalan el precio del oro y la plata en el mercado internacional como activos refugio.

Los futuros del oro y la plata están en niveles máximos. Los contratos del oro llegaron a los 3,550 dólares por onza por unos momentos, y el metal precioso lleva seis días al alza. En lo que va del presente año tiene un repunte del 34% en su valor.

El precio de la plata es de 41.5 dólares la onza, su nivel más alto desde 2011.

Las causas pueden ser el posible recorte de tasas de interés de la Fed este mes y la inestabilidad del mismo organismo y la depreciación del dólar frente a otras divisas, destacan analistas.

El incremento en el precio de estos dos activos considerados refugio, en tiempos de inestabilidad, apuntalan el precio de las mineras cotizadas en Bolsa, productoras de oro y plata.

Los analistas destacan que existe una posibilidad cercana al 90% de que la Reserva Federal recorte sus tasas de interés en su próxima reunión en septiembre.

Cuando la tasa de interés baja en Estados Unidos, el dólar se abarata en el mercado internacional respecto de otras divisas, lo que hace más barata la adquisición de materias primas como el oro y la plata.

Felipe Mendoza, analista de Mercados Financieros del broker ATFX LATAM destacó que se vive un momento histórico en el mercado de metales preciosos.

“El futuro del oro superó los 3, 550 dólares por onza, sumando su sexto día consecutivo de ganancias, con un rendimiento de 34% en lo que va del año, mientras que el futuro de la plata rebasó los 41.50 dólares, su máximo desde 2011, con un repunte del 42% desde enero”, explicó el experto.

Jesús Anacarsis, subdirector de Análisis en Banco Base, atribuye al repunte del precio del oro a la debilidad del dólar, por la creciente expectativa de que la Fed recorte su tasa de interés el próximo 17 de septiembre.

“El oro acumula una importante ganancia, a causa de un dólar que se ha debilitado por la postura proteccionista de Donald Trump, lo que convierte al metal en un activo refugio distinto al dólar”, comentó.

“Menores tasas reducen el costo de oportunidad de mantener oro y plata, lo que aumenta su atractivo como refugio”, agregó Mendoza.

El experto apuntó que también existe un trasfondo político que añade tensión al mercado y es la independencia de la Reserva Federal.

“Ello se alimenta por los los intentos del presidente Donald Trump para destituir a la gobernadora de la Fed, Lisa Cook y al propio presidente de la Fed, Jerome Powell. Estos episodios refuerzan la idea de que los metales ofrecen estabilidad en un entorno donde las instituciones financieras pueden estar bajo presión política”, agregó.

Jesús Anacarsis destacó que la plata, que tuvo un máximo de 40.8 dólares la onza, no visto desde el 15 de septiembre del 2011, es considerado como una opción de activo refugio más accesible que el oro que cotiza cerca de sus máximos históricos.

La plata acumula una ganancia del 40.86% en lo que va de este año.

A río revuelto...

El precio de las acciones de empresas relacionadas con el oro y la plata, tienen repuntes en su precio superiores al 60 por ciento.

En México, Industrias Peñoles, una de las principales productora de oro del mundo, registra un repunte en el precio de su acción del 129 por ciento.

Guillermo Quechol, analista de Intercam Banco, destacó que Peñoles reportó ingresos por 2,079 millones de dólares en el segundo trimestre del año, un incremento del 27%, respecto del mismo periodo del año anterior.

“Superó nuestras expectativas y respaldado por el continuo entorno favorable en el mercado de metales preciosos. El incremento en el precio de los metales fue clave para esos resultados”, comentó el experto.

El 66% de los ingresos de Peñoles, provienen de esos metales.

Las acciones de Fresnillo, una de las principales productoras de plata en el mundo y que cotizan en el Reino Unido ganan 193% en lo que va del presente año.

Mientras que las acciones de las mineras estadounidenses Newmont Goldcorp, la más grande minera del mundo, que opera en varios continentes, sube casi 100 por ciento.

Agnico Eagle Mines, empresa canadiense, que opera minas en México, Australia, entre otras, sube 84.34%, otra minera canadiense, Wheaton Precious Metals, que no opera minas, sino financia proyectos mineros, tiene un repunte del 78.56 por ciento.

Las que menos suben son Barrick Mining, opera oro y cobre en Argentina, Congo, Chile, Tanzania, entre otras naciones y repunta 71.81%, Franco-Nevada sube 60.18 por ciento.

Además, las mineras canadienses de oro y plata Orla Mining en el año sube 90% y Endeavour Silver Corp repunta 62.81% en su cotización.