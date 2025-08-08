Futuros del oro en EU tocan récord tras reporte de aranceles a los lingotes importados

Los futuros del oro en Estados Unidos alcanzaron un récord este viernes, tras conocerse que Washington impuso aranceles a las importaciones de lingotes de 1 kilo, ampliando el diferencial entre los futuros de Nueva York y los precios al contado.

Los futuros del oro para diciembre en Estados Unidos avanzaban un 1%, hasta los 3,489.4 dólares, tras tocar un pico de 3,534.1 dólares.

A las 3:35 a.m. hora de la CDMX, el oro al contado operaba con escasos cambios, a 3,399.22 dólares la onza. El lingote acumula su segunda alza semanal consecutiva, con un avance del 1% en lo que va de semana.

El diferencial entre los futuros y la cotización al contado se disparó a más de 100 dólares después de que el Financial Times informó de que Estados Unidos impuso aranceles a las importaciones de lingotes de oro de 1 kilo, citando una carta de Aduanas y Protección de Fronteras del 31 de julio.

La misiva indicó que los lingotes de oro de 1 kg y 100 onzas deben clasificarse en un código aduanero sujeto a aranceles más altos, una medida que, según el periódico, podría pesar mucho en Suiza, el mayor centro de refinado del mundo.

La última vez que el diferencial entre futuros y precios al contado experimentó una ampliación similar fue durante la pandemia del COVID-19 en 2020, cuando las disrupciones en la cadena de suministro transatlántica de lingotes provocaron una alteración comparable.

"El arancel perturbará definitivamente el comercio de oro y Suiza se llevará la peor parte. Es probable que aumenten las primas del oro físico, lo que podría elevar los precios para los consumidores", dijo Zain Vawda, analista de MarketPulse by OANDA.

"La medida también podría crear cuellos de botella en el suministro que podrían elevar el precio del oro al contado", aseguró.

En otros metales preciosos, la plata al contado subía 0.1%, a 38.34 dólares la onza; el platino caía un 0.7%, a 1,324.89 dólares; y el paladio perdía un 1%, a 1,139.4 dólares.