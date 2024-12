FIRA emite el primer bono azul de pesca por 7,000 millones de pesos

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) emitió el primer bono azul relacionado con la pesca en el mercado bursátil mexicano por 7,000 millones de pesos.

De acuerdo con la información del FIRA, se colocaron 2,175 millones de pesos a 1.5 años, 325 millones de pesos a 2.8 años y 4,500 millones de pesos a seis años. En la operación, participaron aseguradoras, afores, bancos, el Infonavit, entre otros inversionistas.

La presentación a los inversionistas destacó que la demanda de los recursos fue de 2.9 veces lo solicitado al mercado y los agentes colocadores fueron las casas de bolsa de BBVA, Santander y Scotiabank y el centro bursátil, BIVA.

El FIRA ha desarrollado un mercado de bonos verdes, de resiliencia, género y ahora participa en la emisión de instrumentos azules que tienen que ver con la protección del agua y los mares en el mundo.

“Vimos mucho interés de los inversionistas en este tipo de instrumentos, sobre todo de las afores que buscaron el plazo de 6 años a tasa fija. Se visitaron a 15 inversionistas”, expuso una fuente cercana a la operación.

La tasa de interés fija que se pagó en los bonos fue de 43 puntos base por arriba del M6 del gobierno federal, lo que es aproximadamente un rendimiento 10.71% en todos los plazos.

Los plazos de las emisiones se establecieron después de adjuntar las peticiones de los inversionistas y las casas de bolsa recomendaron los plazos de 1.5 años, 2.8 años y seis años, éste último solicitado por las afores.

Los recursos recolectados serán canalizados a más de 2,000 pequeños y grandes productores y podrán incrementarse, ya que la canalización del dinero podrá hacerse de manera revolvente.

Los recursos aportados por los inversionistas apoyarán tres sectores, que son acuacultura en estanques de tierra o jaulas sumergidas en el mar. También está contemplada la pesca ribereña en lagos y ríos en el país.

Y por último pesca de altamar, principalmente de camarón, atún, sardina, entre otras especies. El compromiso de FIRA es que el crédito sea usado por empresas que tienen buenas prácticas de pesca, que no afectan a otras especies, que tienen motores ecológicos, redes que no afectan a otras razas marítimas y empresas certificadas en la pesca sostenible que permite que no se afecte la supervivencia de ciertas especies.

La vida más sabrosa

De acuerdo con los datos presentados a los inversionistas, México tiene las condiciones necesarias para ser de los principales productores mundiales de pescado y marisco.

En el país existen, 23,293 industrias dedicadas a las actividades pesqueras y acuícolas. Más de 213,246 personas están en la industria pesquera y acuícola, de los cuales 88% son hombres y 12% mujeres.

En el 2023, el valor total de la producción pesquera y acuícola nacional se ubicó en 42,100 millones de pesos de acuerdo con el INEGI.

Existen en el país más de 77,641 embarcaciones destinadas a la pesca, entre camaroneros, de sardina, atún y unidades ribereñas. En México hay 73 puertos pesqueros, 412 plantas procesadoras y se cuenta con 112 certificados para exportar a Estados Unidos y 43 permisos para vender en Europa los productos del mar.

Bonos azules

Los bonos azules son una nueva alternativa para financiar proyectos relacionados con el cuidado y preservación del agua y los océanos. El primer bono azul emitido en el mundo fue de las islas Seychelles por 15 millones de dólares en el 2018.

En enero del 2023, se emitió el primer bono azul en México por Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan) por 1,400 millones de pesos a tres años y colocado por BBVA.

La empresa tuvo problemas el año pasado con el gobierno de Quintana Roo que le retiraría la concesión de agua potable en Cancún, prerrogativa que tenía la empresa hasta el año 2053. Ante eso las calificadoras bajaron la calificación al bono emitido por la empresa.

A pesar de ser catalogado como bono azul, FIRA destacó que la colocación que realizaron a finales de noviembre pasado es el primer bono azul en el país destinado a la pesca.