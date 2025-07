Fideicomisos de CI Banco pasarán a manos de Nacional Financiera

A pesar que CI Banco es una institución financiera con un peso menor a 1% dentro del sistema financiero mexicano, es un jugador relevante dentro del mercado de fideicomisos, pues maneja cerca del 26% del total que hay en el país.

Fuentes consultadas señalaron que dada su importancia, los fideicomisos que administra CI Banco serán manejados por Nacional Financiera. Actualmente se trabaja en ello y más detalles se darían a conocer en los próximos días.

Abogados y expertos en temas bursátiles indicaron que la operación de estos fideicomisos, no se verá afectada en sus operaciones cotidianas, ante la actuación de la autoridad.

Ante la intervención temporal de CI Banco, por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (CNBV) un gran número de Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) se encuentran en la disyuntiva de buscar modificaciones en los fideicomisos que ostenta.

CI Banco tiene cerca del 26% del mercado de fideicomisos que existen en el país, poco más de 2,500 de estos instrumentos son operados por el banco.

Especialistas en fibras indican que los directivos de CI Banco son de los mejores manejadores de ese tipo de instrumentos; sin embargo, preocupa la afectación reputacional.

Las fuentes, relacionadas con ese rubro, accedieron a comentar; sin embargo, solicitaron que los datos aportados fueran manejados de manera anónima por la magnitud de la investigación.

El proceso que iniciaron algunas empresas como Fibra Shop, Fibra Macquarie y Fibra Storage, que anunciaron recientemente a los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores que buscarán remover a CI Banco como su fiduciario, no será un proceso expedito y sencillo.

Un experto del mercado bursátil comentó que se analiza la afectación a los fibras en el mercado, pero se tiene claro que no habrá una afectación en la operación de esos instrumentos.

“La operación de los fideicomisos, de rentas, de ocupación, lo relacionado con los fundamentales de la empresa no debe haber ningún problema”, explicó y añadió que algunas firmas han mostrado interés en cambiar de fiduciario, en este caso CI Banco, por lo que se analiza los tiempos de espera para realizar el trámite.

También detalló que existen otros fideicomisos que informaron que continuarán operando con CI Banco como es el caso de la Fibra E de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como los de Toyota Financial, Banorte, Volkswagen Leasing, entre otros.

Se buscan soluciones

De acuerdo con integrantes de la Asociación Mexicana de Fibras Inmobiliarias (Amefibra), representantes del sector se reunieron esta semana con directivos de la Secretaría de Hacienda para analizar el cambio de fiduciario de una manera expedita.

Dentro de las pláticas, se puso en la mesa, de acuerdo con lo discutido, que los fideicomisos de CI Banco podrían pasar a ser administrados por Banobras o bien por Nacional Financiera, aunque el core de los bancos de desarrollo no sea el mismo que el de la banca múltiple.

Un fiduciario es una entidad que tiene la responsabilidad legal de actuar en el mejor interés de los fideicomitentes que le otorgaron la gestión de una propiedad.

Los abogados consultados indicaron que en este momento se llevaría meses poder cambiar al fiduciario, pues se tendría que realizar una especie de auditoría extensa de los activos que se quisieran trasladar a un nuevo fideicomiso.

“Como están las cosas, pocos bancos estarían dispuestos a analizar crear un fideicomiso con los activos que se tienen en CI Banco”, comentó el experto y remarcó la especialización y experiencia de los directivos del banco, así como de los funcionarios de la banca de desarrollo, en materia fiduciaria.

Itzel Moreno es la interventora en Vector Casa de Bolsa

Como parte de la intervención gerencial decretada por la CNBV a Vector Casa de Bolsa el pasado 26 de junio, Itzel Moreno, designada como interventora de la institución, envió un mensaje de tranquilidad a los clientes de la institución.

Durante un webinar, aseguró que los recursos están “perfectamente custodiados y resguardados”, principalmente en el Indeval y destacó que la operación continúa con normalidad, sin incumplimientos ni problemas de liquidez.

Moreno, exvicepresidenta de Supervisión Bursátil de la CNBV, explicó que la intervención busca fortalecer a la casa de Bolsa y proteger a los inversionistas ante los efectos de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A marzo de este año, Vector administraba 45,066 millones de pesos en activos, lo que representa 3.73% del sector bursátil nacional.

Tras los señalamientos, las agencias calificadoras degradaron la nota de Vector y la colocaron bajo observación negativa.

No obstante, Itzel Moreno aclaró que el señalamiento de Estados Unidos no se trata de una acusación formal: “Es como entrar en una lista negra, pero no tenemos nada en firme”.

Las críticas sobre Vector Casa de Bolsa se han intensificado por la participación accionaria de Alfonso Romo, exfuncionario del gobierno federal, aunque la institución rechaza cualquier vínculo con actividades ilícitas.