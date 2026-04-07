Fibra Prologis lanza OPA por hasta el 100% de los certificados de Fibra Macquarie

Fibra Prologis ⁠ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición y suscripción recíproca por hasta ⁠el 100% de ⁠los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) en circulación emitidos por Fibra Macquarie México, informó este martes el fideicomiso inmobiliario mexicano.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fibra Prologis dijo que ha ofrecido un precio en efectivo equivalente a 44.00 pesos mexicanos (unos 2.48 dólares) por cada CBFI de Fibra Macquarie.

La oferta fue autorizada el 26 de febrero por la Comisión Nacional Antimonopolio y tiene una vigencia de seis meses, prorrogables por un período adicional idéntico.

En respuesta, ⁠Fibra Macquarie dijo ⁠en un ⁠comunicado que su comité técnico analizará los ⁠términos y condiciones de la oferta para cumplir con sus obligaciones legales y emitirá su opinión respecto del precio dentro de los 10 días hábiles siguientes de conformidad con la ⁠legislación aplicable.