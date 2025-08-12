Empresas de semiconductores destacan con fuerte alza

Las acciones del fabricante de chips analógicos Texas Instruments subieron 5.04% en el Nasdaq después de que un informe de Bernstein revelara que la compañía planea importantes aumentos de precios en miles de sus productos, lo que indica una estrategia para impulsar los márgenes.

Según el documento publicado el martes, Texas Instruments planea aumentos de precios de entre el 20 y el 50% a sus productos.

Reportes indican que China presiona a empresas locales para comprar alternativas a los chips H20 de NVIDIA, que obtuvo recientemente la aprobación de Washington para exportar sus semiconductores a China con la condición de entregar el 15% de los ingresos al gobierno de Estados Unidos. Las acciones de NVIDIA subieron 0.58%, a 183.12 dólares por unidad.

Por otro lado, Los títulos de Intel ganaron 5.62%, reduciendo caídas recientes luego de que su CEO, Lip-Bu Tan se reuniera en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y otros miembros del gabinete, días después de que Trump exigiera su renuncia por posibles vínculos con China.

Trump describió la reunión como "muy interesante" y elogió el "éxito y ascenso" de Tan como "una historia asombrosa".

La semana pasada, el gobierno estadounidense anunció que los fabricantes de chips con capacidad de fabricación nacional, como Texas Instruments, quedarían exentos de posibles aranceles del 100% sobre los semiconductores, como parte de su política de integración nacional. Esa exención disipó una incertidumbre para los inversionistas, impulsando la confianza en el sector.

Qualcomm sumó 3.89% al precio de sus acciones, colocándose en 453.73 dólares.

La fortaleza en los semiconductores ayudó a compensar la debilidad de algunas acciones tecnológicas defensivas.