Empresas mexicanas de consumo presentan resultados negativos

Las compañías de consumo que cotizan en el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P BMV IPC, enfrentaron durante el segundo trimestre de este año un entorno desafiante por un aumento en gastos laborales, la pérdida de palanca operativa y eventos promocionales.

Expertos de Valmex Casa de Bolsa, destacaron en un análisis, que las embotelladoras registraron una contracción en sus volúmenes de ventas excluyendo garrafón, como resultado de una profundización en la desaceleración del consumo, condiciones climáticas adversas (especialmente en México y Brasil) y una base comparable elevada debido a campañas preelectorales en México.

Analistas del Banco Bx+, escribieron que el sector consumo presentó resultados débiles, aunque ya se esperaba un escenario retador. “Los resultados fueron afectados por el clima, y una menor brecha de tipo de cambio, además de presiones operativas y elevadas bases de comparación en utilidades”, se lee en el reporte.

En el caso de los embotelladores, Arca Continental tuvo un decremento en sus ventas consolidadas de 2.3%, por una caída en México de 4.8%, y en Estados Unidos de 0.6 por ciento. También Coca-Cola FEMSA (KOF), mostró un descenso de en sus ventas consolidadas de 5.1 por ciento.

El segmento de autoservicio mostró resiliencia en ventas, apoyado por el efecto calendario que compensó la cautela del consumidor y la baja del tráfico por las lluvias. Se observaron elevadas bases de comparación y presiones por costos y gastos laborales.

Las ventas de La Comer subieron 6.7%, las de Walmart de México y Centroamérica 4.4% y las de Chedraui 3.7 por ciento.

Analistas coincidieron que las emisoras de alimentos también presentaron resultados mixtos, el volumen de ventas fue moderada ante la cautela de los consumidores en México y Estados Unidos.

La productora de carnes frías, carnes maduradas, queso, yogurt, Alfa, enfrentó una caída en volúmenes y un aumento en costos de materias primas; la panificadora Bimbo mostró debilidad en Norteamérica por un entorno de consumo desfavorable y Gruma, la productora más grande harina, mantuvo caídas en volúmenes tanto en su filial Gimsa como en Estados Unidos, por la debilidad del consumo.