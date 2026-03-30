E*Trade está en conversaciones para liderar la OPI de SpaceX

E*Trade, de Morgan Stanley, está en conversaciones con SpaceX para liderar la venta de acciones del fabricante de cohetes a inversionistas estadounidenses en su esperada salida a Bolsa a finales de este año, lo que le daría ventaja sobre sus rivales Robinhood Markets y SoFi, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Se trata de una omisión inusual para plataformas que se han convertido en habituales en salidas a Bolsa de gran envergadura, como la de Arm Holdings por 55,000 millones de dólares y la de Instacart por 9,900 millones de dólares en 2023, incluso cuando se espera que los suscriptores canalicen la demanda minorista a través de sus propios canales.

Se espera que Morgan Stanley, principal suscriptor de la operación, canalice una parte significativa de las acciones reservadas para inversionistas minoristas estadounidenses de menor capitalización a través de su propia plataforma de corretaje, E*Trade.

Las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a la confidencialidad de las conversaciones, advirtieron que los planes no son definitivos y podrían cambiar a medida que SpaceX se acerque a su salida a Bolsa en los próximos meses.

La gestora de fondos de inversión Fidelity también aspira a distribuir parte de las acciones en su plataforma de negociación, según una de las fuentes.

Busca el éxito

Un papel protagónico en la salida a Bolsa de SpaceX representaría una victoria significativa para E*Trade, que en los últimos años ha estado inmersa en una batalla por la cuota de mercado contra importantes firmas como Robinhood, Charles Schwab e Interactive Brokers.

Morgan Stanley adquirió E*Trade por 13,000 millones de dólares en 2020, convirtiéndose en una de las mayores adquisiciones de la historia del banco. Durante la última década, Morgan Stanley ha realizado un gran esfuerzo por penetrar en el mercado minorista, en un intento por reducir su dependencia de sus negocios de gestión patrimonial y banca de inversión.