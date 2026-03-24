El cobre cae tras desmentida de Irán sobre negociaciones para poner fin a la guerra

El precio del ⁠cobre en Londres bajaba este martes, cediendo la mayor parte del repunte de alivio registrado ⁠en la sesión anterior, después de que Irán desmintió estar manteniendo conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio y lanzó nuevos ataques con misiles contra ⁠Israel.

El contrato de referencia del ⁠cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) caía un 1.4% a 11,991.50 dólares por tonelada métrica a las 10:00 GMT. El lunes había cerrado con una subida del 2% después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló de negociaciones "muy buenas y productivas" con Teherán y pospuso los ataques co los que había amenazado contra la infraestructura energética iraní.

El repunte de los precios del petróleo, junto con un dólar más fuerte, aumentaba la presión sobre los metales industriales al avivar los temores de que los bancos centrales tengan menos margen para recortar las tasas de interés y de que el aumento de los costos del combustible lastrará el crecimiento mundial.

Citi prevé ahora que el cobre caiga hasta los 11,000 dólares por tonelada en los próximos tres meses, frente a los 14,000 dólares previstos anteriormente.

"Esperamos que los metales industriales sigan bajando mientras el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, ya que los inversores descartan los recortes de tasas de la Fed y las expectativas de crecimiento cíclico y continúan impulsando la venta generalizada de activos de riesgo", afirmó el banco.

Las elevadas existencias de cobre en la LME , de 359,275 toneladas, las más altas en casi ocho años, también lastraban ⁠los precios. El lunes se registraron otras 11,800 toneladas ⁠de entradas, más de la mitad de ⁠las cuales llegaron a los almacenes de la LME en Kaohsiung , según datos de la bolsa publicados el ⁠martes.

El diferencial entre el contrato al contado de cobre de la LME y el contrato a plazo a tres meses sigue en un fuerte contango de alrededor de 79 dólares por tonelada.

Por otra parte, el aluminio bajaba un 0.2% a 3,193 dólares por tonelada, mientras las fundiciones del Golfo prueban nuevas rutas para llevar su metal a los mercados de exportación.

El zinc caía un 0.5% a 3,060 dólares, el plomo perdía un 0.2% a 1,894 ⁠dólares, el níquel bajaba un 0.7% a 16,960 dólares y el estaño subía un 0.1% a 43,925 dólares.