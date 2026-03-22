Cemex en su menor nivel en BMV desde octubre del 2025

Las acciones de Cementos Mexicanos (Cemex) tienen un marzo para el olvido en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzando su menor nivel desde octubre de 2025.

La cementera regiomontana se ha visto presionada a la baja por un retroceso en sus ingresos en 2025, incertidumbre regulatoria en la Unión Europea y la volatilidad en los mercados por el conflicto armado en Medio Oriente.

Sus papeles retrocedieron 1.69% el viernes, a 18 pesos cada una, con lo cual registraron su menor nivel desde el 27 de octubre de 2025, cuando cerraron en 16.97 pesos.

En lo que va del mes, las acciones de Cemex se hunden 16.51% y se posiciona como la tercera empresa dentro del principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, con el por rendimiento, tan solo superado por Industrias Peñoles (26.07%) y Grupo México (20.92%).

Durante 2026, los títulos de la cementera apuntan un descenso de 12.92 por ciento.

En valor de capitalización, la compañía presenta una pérdida de 53,951 millones de pesos en el tercer mes del año, para ubicarse en los 272,788 millones.

Los expertos de Barclays, mantienen una calificación de "Overweight" (Sobreponderar) con un precio objetivo de 15 dólares por ADR, destacando que la estrategia actual alinea los incentivos de la administración directamente con la generación de efectivo y los retornos para el accionista.

A pesar de la perspectiva positiva de los analistas, existen diversos factores de riesgo que podrían impactar negativamente a Cemex en 2026.

“Un gasto en infraestructura más lento de lo previsto en mercados clave como Estados Unidos y Europa, junto con una caída más severa en el sector de la vivienda en Estados Unidos, son riesgos importantes que podrían impedir que la acción alcance su precio objetivo”, resaltaron.