Peso mexicano avanza ante dólar débil tras datos de EU; mercado recibe minuta del Banxico

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la sesión de este jueves. La divisa local ganó terreno, aprovechando el debilitamiento del billete verde, en un mercado que continúa atento a Oriente Medio, y que recibió información económica en México y Estados Unidos.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3615 unidades por dólar. Frente a un cierre de 17.4299 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), el peso registró una ligera mejora de 6.84 centavos, que son equivalentes a 0.39 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4913 unidades y un nivel mínimo de 17.3847. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, retrocedió 0.38% al nivel de 98.82 puntos.

Dudas sobre Oriente Medio

El presidente estadounidense, Donald Trump, informó que mantendrá recursos militares en Oriente Medio hasta que se alcance un acuerdo de paz duradero y le advirtió a Irán sobre una escalada si no cumple, e Israel ataco Líbano, generando dudas sobre su acuerdo.

"Israel realizó ataques en Líbano y señaló que no entra en el acuerdo de cese al fuego. Irán ha respondido que dejar a Líbano fuera del acuerdo le resta importancia, enviando la señal de que puede ser un freno a las negociaciones", dijo en una reporte el local Banco Base.

Indicadores clave en EU

Los operadores asimilaron cifras clave de Estados Unidos entre los que destaco un aumento de 0.4% en el índice de los precios del gasto en consumo personal o inflación PCE en febrero. El indicador de precios más seguido por la Reserva Federal subió según lo previsto.

Además, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 0.5%, dato debajo de lo esperado, en el cuarto trimestre del año pasado. En cifras laborales, las nuevas solicitudes de ayudas por desempleo se incrementaron en 16,000 a 219,000 la semana pasada.

"Los datos de hoy en Estados Unidos indican en conjunto que la inflación se mantiene elevada, influenciada por el impacto de los aranceles, mientras que la economía sigue mostrando una solidez ligeramente menor de la esperada", explicó la gestora Janus Henderson.

Inflación y minuta del Banxico

En el aspecto local, la inflación general subió en marzo. El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) avanzó 0.86% mensual 4.59%, su mayor nivel en cerca de año y medio, por segundo mes consecutivo sobre el objetivo oficial de 3% +/-1 punto porcentual.

El Banxico publicó la minuta de su más reciente reunión de política monetaria, en la que bajó sorpresivamente la tasa de interés clave en 25 puntos base. Las actas mostraron una junta de gobierno profundamente dividida sobre cómo abordar el panorama inflacionario.