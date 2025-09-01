Bolsa mexicana sube en jornada de poca actividad; destacan acciones de Megacable

Las bolsas de valores de México avanzaron moderadamente en la primera sesión del mes. Los índices accionarios locales registraron ganancias limitadas, en un día de actividad reducida por el descanso de Wall Street por el feriado del Día del Trabajo de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.27% a 58,865.03 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.29% hasta 1,178.92 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacaron las ganancias de Megacable, con una mejora de 3.18% a 55.81 pesos, seguidas por las de Inbursa, con 2.85% a 50.59, y Arca Continental, que ganó 2.19% a 194.54.

Esperan datos clave

Los inversionistas esperan el viernes el reporte de la nómina no agrícola de Estados Unidos y la tasa de desempleo de agosto. Serán precedidos por la Encuesta JOLTS de ofertas laborales del miércoles y cifras del empleo privado ADP el jueves, claves para la Reserva Federal.

"Si la creación de empleo continúa ralentizándose (en EU) en línea con la tendencia de julio, es probable que los mercados incorporen plenamente un recorte de tasa de 25 pb en septiembre, como insinuó Jerome Powell durante el simposio de Jackson Hole", explicó BBVA.

El viernes el S&P/BMV IPC interrumpió una racha de tres semanas con ganancias, aunque con los récords recientes, el mes terminó con avances superiores a 2%. Con el movimiento de esta lunes, el índice de referencia acumula un avance de 18.89% en lo que va del año.