Bolsa mexicana retrocede tras amenaza de Trump a China y cierra semana negativa

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices bursátiles locales descendieron tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de subir los aranceles a China, y cerraron una semana negativa.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.41% a 60,568.93 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.63% al nivel de 1,208.93 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la además del conglomerado Grupo Carso, de Carlos Slim, con 5.14% más a 123.86 pesos, ademas de Alfa, con 3.50% a 14.35 pesos, y Televisa, con 3.40% a 8.69 pesos.

Trump canceló su reunión con el presidente chino, Xi Jinping, que se llevaría a cabo en Corea del Sur y dijo en Truth Social que se estaba calculando un aumento masivo de aranceles a ese país tras las nuevas restricciones de China para las exportaciones de tierras raras.

Con este desempeño, los índices locales registraron pérdidas semanales. El S&P/BMV IPC se movió a la baja 2.28% en el periodo, alejándose de la zona de máximos históricos. En el año, esta referencia accionaria local aún conserva un rendimiento de 22.33 por ciento.