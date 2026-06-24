La BMV hila su sexta jornada a la baja; Peñoles y Grupo México encabezaron las caídas

Las bolsas de valores de México terminaron la sesión de mitad de semana con pérdidas. Los índices locales hilaron su sexta jornada consecutiva con resultados negativos, tras operar con cautela antes de la publicación, el jueves, del índice de precios PCE de Estados Unidos, una referencia clave para evaluar la trayectoria de la inflación y las próximas señales de la Reserva Federal (Fed).

El mercado local también estuvo atento de las cifras de inflación en el país durante la primera quincena de junio, las cuales reforzaron las expectativas de una pausa monetaria prolongada del Banco de México (Banxico).

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.85% a 66,278.01 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cayó 1.08%, para ubicarse en 1,330.11 unidades.

Cierre del S&P/BMV IPC de la jornada del miércoles 24 de junio de 2026.Tradingview

El nerviosismo aumentó por la volatilidad en los mercados bursátiles, tras una liquidación generalizada en los sectores tecnológico y de semiconductores que impulsó la demanda de activos considerados de refugio.

Se desaceleró la inflación en México

En México, el índice general de precios al consumidor se desaceleró en la primera quincena de junio más de lo previsto, aunque la inflación subyacente siguió por encima del objetivo oficial.

En la primera mitad de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11% quincenal, con lo que en su comparación anual, la inflación se ubicó en un nivel de 3.55 por ciento.

Así, la inflación a los consumidores se desaceleró desde el dato de 3.77% de la segunda quincena de mayo, y reportó su sexta desaceleración al hilo luego de ubicarse a inicios de año por arriba del objetivo del Banco de México de 3% +/-1 punto porcentual.

Acciones de Peñoles encabezaron las caídas

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, encabezaron los descensos, con una baja del 4.30%, a 752.99 pesos.

Les siguieron los papeles de Grupo México, uno de los principales productores globales de cobre, que retrocedieron un 4.25%, a 197.14 pesos.

Por el contrario, las acciones de Sigma Alimentos ganaron un 4.32%, a 16.19 pesos, después de que Barclays inició la cobertura de la firma con recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 21 pesos.

La atención del mercado esta ahora puesta también en la próxima decisión de política monetaria del Banxico que se realizará este jueves y, según una encuesta de Reuters, el mercado espera que mantenga la tasa referencial sin cambios durante el resto de 2026 y a lo largo de 2027, después de que concluyó en mayo su ciclo de recortes.

(Con información de Reuters).