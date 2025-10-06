Bolsa mexicana registra segunda peor caída en lo que va del año arrastrada por Grupo México

Las bolsas de valores de México terminaron con fuertes caídas las negociaciones de este lunes. Los índices bursátiles locales marcaron su segunda peor jornada del año, afectados por un desplome de más de 15% en las acciones del gigante minero Grupo México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 2.55% a 60,404.19 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 2.47% a 1.210,16 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. El gigante minero Grupo México encabezó el descenso, con un desplome de 15.43% a 135.99 pesos, después de haber presentado el viernes una oferta de adquisición por Banamex.

"Vemos la propuesta negativa para sus accionistas, pues (de concretarse) aumentaría de forma importante su descuento por conglomerado, limitando la obtención de una valuación eficiente", escribió Alik García, en una nota de análisis a clientes de Valmex Casa de Bolsa.