Bolsa mexicana registra caída de 1.57% tras tocar un nuevo máximo histórico

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este miércoles. Después de un septiembre positivo y de una racha de ganancias que impulsó a los índices a máximos históricos, las acciones locales registraron una toma de utilidades.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 1.57% a 61,929.72 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), mostró una baja de 1.48% a 1,239.40.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de los títulos de Kimberly-Clark, con 4.16% menos a 37.13 pesos, seguidas por las de BanBajío, con 3.16% a 44.61 pesos, y la aerolínea Volaris, con 3.20% menos a 12.69 pesos.

Por la mañana el S&P/BMV IPC marcó un nuevo máximo récord de 63,182.59 puntos, en una subida que perfilaba su quinta sesión consecutiva en avance. Desde ese nivel se presentó una toma de utilidades que reduce a 25.08% su sólido rendimiento en lo que va del año.