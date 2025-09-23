Bolsa mexicana extiende el repunte y registra un nuevo máximo histórico

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este martes. Los índices accionarios locales extendieron el fuerte repunte de ayer y marcaron nuevos niveles récord, con las acciones del gigante América Móvil liderando las ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.59% a 62,368.19 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), ganó 0.55% con 1,248.14 puntos.

Con este desempeño, el índice S&P/BMV IPC acumula sólo en lo que va de septiembre un alza de 6.23%, mientras que en lo que va del año, la referencia bursátil avanza 25.96%, superando por mucho los desempeños de otras bolsas, entre ellas la de Nueva York.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó el gigante de las telecomunicaciones América Móvil, de Carlos Slim, con una mejora de 3.61% a 19.51 pesos, seguido de Pinfra, con un alza de 2.07% a 253.44 pesos.

Fuera del índice de referencia, destacó el desempeño de Grupo México Transportes, que subió 7.45% a 35.34 pesos, después de que anunció el comienzo de su oferta pública de adquisición (OPA) como parte del proceso para despistarse de la plaza bursátil local.

Los inversionistas siguieron los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien se mostró cauteloso por la inflación y la debilidad del empleo. En el aspecto local, hoy se conoció un leve avance de las ventas minoristas y un débil dato del IGAE.