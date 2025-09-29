Bolsa mexicana comienza la semana marcando nuevos máximos históricos

Las bolsas de valores de México inician la semana marcando nuevos máximos históricos. Los índices accionarios locales suben por tercera jornada consecutiva, al inicio de una semana cargada de información económica estadounidense, principalmente del mercado laboral.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.45% a 62,586.51 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.45% hasta un nivel de 1,250.22 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca la minera Grupo México, que gana 1.89% en 150.70 pesos, seguida de la inmobiliaria Vesta, con 1.13% a 51.84 pesos, y Grupo Financiero Banorte, con 1.04% a 181.78 pesos.

Los índices locales cerraron el viernes una semana de ganancias apoyados por las expectativas de que la Reserva Federal seguirá recortando la tasa de referencia y por la confirmación de un esperado ajuste a la tasa calve del Banxico. El S&P/BMV IPC avanza 6.66% este mes.