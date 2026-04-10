Bolsa mexicana avanza por tercera sesión consecutiva y perfila semana de ganancias

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este viernes. Los índices accionarios locales suben por tercera sesión consecutiva en un mercado que espera las primeras conversaciones entre Estados Unidos e Irán desde que comenzó la guerra.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.34% a 70,552.40 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.45% a 1,409.43 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con ganancias. Destaca Grupo Televisa, con 2.88% a 10.36 pesos, seguido del operador bursátil Grupo BMV, con 2.21% a 37.49 pesos, y el minero Grupo México, con 1.95% en 206.83 pesos.

Los inversionistas esperan las conversaciones entre Irán y Estados Unidos del fin de semana. El índice principal se recupera por tercera semana consecutiva, apoyado por la expectativa de un posible acuerdo que evite que la economía siga siendo afectada por este conflicto.