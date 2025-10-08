Bolsa mexicana avanza tras una racha de tres jornadas con pérdidas

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana de este miércoles. Tras una racha de tres jornadas negativas que incluyó su segunda peor caída en lo que va del año, los índices suben, mientras el mercado espera las minutas de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.62% a 60,588.13 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.68% con 1,215.02 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan los títulos de BanBajío, con 2.67% más a 46.61 pesos, seguidos por los de Coca Cola FEMSA, con 2.57% a 155.15 pesos, y FEMSA, con una ganancia de 1.89% a 177.15 pesos.

"Por tercera jornada consecutiva, el S&P/BMV IPC cerró (ayer) a la baja. No obstante, prevemos un rebote técnico, luego de que está consolidando sobre el promedio móvil de 50 días (59,750 unidades)", dijo Análisis Banorte, que ubicó la siguiente resistencia en 61,000 puntos.